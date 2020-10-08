عقوبات أمريكية على مصارف إيرانية

شفق نيوز/ أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا، في إطار سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها الإدارة الأمريكية، ضد النظام في طهران، على خلفية الخلاف بينهما حول البرنامج النووي الإيراني وملفات أخرى.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أنها "تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضع للأمر التنفيذي 13902".

وأضافت، أن "موانع الأمر التنفيذي، لا تنطبق على العمليات التي تتعلق بالسلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية".

وتابعت: "الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا عاما للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذي المذكور".



