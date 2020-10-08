سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

عقوبات أمريكية على مصارف إيرانية

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-08T17:35:08+0000
عقوبات أمريكية على مصارف إيرانية

شفق نيوز/ أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا، في إطار سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها الإدارة الأمريكية، ضد النظام في طهران، على خلفية الخلاف بينهما حول البرنامج النووي الإيراني وملفات أخرى.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أنها "تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضع للأمر التنفيذي 13902".

وأضافت، أن "موانع الأمر التنفيذي، لا تنطبق على العمليات التي تتعلق بالسلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية".

وتابعت: "الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا عاما للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذي المذكور".

 

 

 

 


related

بومبيو: حرمان إيران من المال أنفع طريق للضغط عليها

Date: 2020-01-30 14:42:23
بومبيو: حرمان إيران من المال أنفع طريق للضغط عليها

واشنطن تفرض عقوبات على 16 فرداً وكياناً على علاقة بسوريا

Date: 2019-06-11 21:20:11
واشنطن تفرض عقوبات على 16 فرداً وكياناً على علاقة بسوريا

بعد مرقة آشكنة.. مسؤول ايراني: شعبنا سيواجه العقوبات الامريكية بالصيام

Date: 2020-02-02 16:57:55
بعد مرقة آشكنة.. مسؤول ايراني: شعبنا سيواجه العقوبات الامريكية بالصيام

عقوبات امريكية جديدة متعلقة بإيران على شركة مقرها العراق وشخصين

Date: 2019-06-12 17:20:33
عقوبات امريكية جديدة متعلقة بإيران على شركة مقرها العراق وشخصين

ايران ترد على العقوبات الأميركية الجديدة: أسبوع واحد يكفي

Date: 2019-06-08 11:59:13
ايران ترد على العقوبات الأميركية الجديدة: أسبوع واحد يكفي

مسؤول إيراني: العقوبات ألحقت أضرارًا باقتصاد البلاد قيمتها 200 مليار دولار

Date: 2020-03-20 07:26:58
مسؤول إيراني: العقوبات ألحقت أضرارًا باقتصاد البلاد قيمتها 200 مليار دولار

واشنطن تفرض عقوبات على حماس والحرس الثوري والقاعدة وداعش

Date: 2019-09-10 20:44:06
واشنطن تفرض عقوبات على حماس والحرس الثوري والقاعدة وداعش

الرئيس الايراني يعلق على العقوبات الامريكية الجديدة: عطب فكري

Date: 2019-06-25 10:21:46
الرئيس الايراني يعلق على العقوبات الامريكية الجديدة: عطب فكري