عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف 6 كيانات وشخصين

شفق نيوز/ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على إيران استهدفت ستة كيانات وشخصين.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تتعلق بإيران يوم الثلاثاء تستهدف ستة كيانات وشخصين مقيمين في إيران والصين والإمارات العربية المتحدة".

وفي وقت سابق من اليوم، قدمت إيران، شكوى للأمم المتحدة من تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب التي وصفتها بـ"المتهورة والعدوانية".

وقالت طهران في رسالتها إن تصريحات ترامب انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وفق تعبيرها.

وأضافت أن "من المؤسف والمقلق جداً استخدام أمريكا القوة العسكرية أداة أساسية للإكراه لتحقيق أهداف سياسية وجيوسياسية"، وفق نص الرسالة.

وحذرت إيران بأنها سترد بسرعة وحزم على أي عمل عدواني أو هجوم من أمريكا أو إسرائيل على سيادتها أو سلامة أراضيها أو مصالحها الوطنية.

وكانت إيران قد أكدت أن ردها على الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وتمت مراجعته.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الاثنين، إن الرسالة التي وجهتها إيران إلى الرئيس ترامب قد وصلت إلى وجهتها وتمت مراجعتها، وذلك وفقا لمعلومات حصلت عليها طهران من سلطنة عُمان، التي كانت الوسيط في إيصال الرسالة.

من جانبه، أوضح المرشد الأعلى علي خامنئي، خلال خطبة عيد الفطر، أنه لا يتوقع هجوماً أمريكياً أو إسرائيلياً على إيران، لكنه حذر من أن أي اعتداء سيقابل برد قوي وموجع.

وتأتي تصريحات خامنئي بعد يوم واحد من تهديد الرئيس الأمريكي ترامب، بفرض عقوبات ثانوية وحتى تنفيذ ضربات جوية ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.