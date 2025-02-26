عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف 6 كيانات

شفق نيوز/ فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، عقوبات جديدة تتعلق بإيران واستهدفت ستة كيانات تقع مقراتها في هونغ كونغ أو الصين عملت على تسهيل حصول طهران على مكونات تدخل في صناعة الطائرات المسيرة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة، فإن الشركات الست متورطة في شراء أجزاء تدخل في صناعة الطائرات المسيرة لصالح شركتين إيرانيتين مدرجتين على قائمة العقوبات.

وأضاف البيان أن هذه الكيانات تعمل كشركات واجهة وتُسهّل شراء وشحن مكونات رئيسية لصالح الشركتين الإيرانيتين، اللتان تعدان موردين رئيسيين لبرامج الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الإيرانية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن "إيران لا تزال تحاول العثور على طرق جديدة لشراء المكونات الرئيسية لتعزيز برنامج أسلحتها المسيرة، من خلال شركات واجهة جديدة وموردين من دول أخرى".

وأضاف أن "وزارة الخزانة ملتزمة بعرقلة المخططات التي تمكّن إيران من إرسال أسلحتها الفتاكة إلى وكلائها الإرهابيين وغيرهم من الجهات المزعزعة للاستقرار".

وتأتي العقوبات عقب القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بإعادة العمل بسياسة "الضغوط القصوى" من خلال العقوبات على طهران، وهو ما يعكس نهجه خلال ولايته الأولى.

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، فرض عقوبات على أكثر من 30 شخصا وسفينة مرتبطة بإيران، بمن فيهم رئيس شركة النفط الوطنية بسبب التوسط في بيع النفط الإيراني وشحنه.