عقوبات أمريكية جديدة ضد أشخاص وكيانات مرتبطة بإيران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات متمركزة في إيران وهونغ كونغ والصين وفنزويلا؛ لمساعدتهم في برامج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الأشخاص الخاضعين للعقوبات دعموا الحرس الثوري ووزارة الدفاع في إنتاج ونشر الصواريخ والطائرات المسيرة".

وقال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون: إن "خيار إيران المتهور بمواصلة نشر الطائرات المسيرة المدمرة، وغيرها من الأسلحة، يطيل أمد الصراعات العديدة في مناطق حول العالم"، مضيفا أنه "تم استهداف 11 فردا وثماني شركات وسفينة واحدة".