عقوبات أمريكية جديدة تستهدف الحوثيين في اليمن

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، بالعثور على 68 جثة وإصابة 47 آخرين إثر غارة أمريكية على صعدة استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة.

وتُعدّ صعدة معقلًا للحوثيين، وقد سبق أن استهدفته غارات أمريكية.

ووفقًا لوزارة الداخلية اليمنية، كان مركز الاحتجاز يضم 115 مهاجرًا أفريقيًا.

وكثّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمليات العسكرية التي تستهدف قوات الحوثيين المدعومة من إيران، حيث شنّ في وقت سابق من هذا الشهر أعنف غارة على محطة وقود في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل 74 شخصًا على الأقل.