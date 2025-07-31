عقوبات أمريكية تطال 5 كيانات وشخصاً في إيران بسبب "أبابيل"

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات على خمسة كيانات وشخص في إيران، بسبب تعاونهم في برنامج الطائرات المسيّرة الإيراني.

وبحسب بيان الخزانة، فقد تم فرض هذه العقوبات بسبب تعاون هذه الكيانات والأفراد مع مجمع صناعات الطيران الإيرانية (هسا)، الذي يقوم بإنتاج الطائرات العسكرية والطائرات المسيّرة من طراز "أبابيل" السرّي.

وشملت العقوبات وفق البيان: شركة "کنترل افزار تبریز" التي يديرها جواد علي زاده هوشیار في إيران، وشركة "كليفتون" في هونغ كونغ، وشركة "مکاترون" في تايوان، وشركة "جومارس" في الصين، وشركة "تشانغجو جومارس"، وهي شركة تابعة لجومارس، وذلك بسبب تعاونها مع شركة "کنترل افزار تبریز".

وتأتي هذه العقوبات بعد يوم من إعلان الحكومة الأميركية، فرض عقوبات جديدة على طهران، استهدفت أكثر من 115 فرداً وكياناً وسفينة، بينهم محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن هذه العقوبات تمثل "أكبر حزمة متصلة بإيران منذ عام 2018"، وتطال أسطولاً من ناقلات النفط وسفن الحاويات يُعتقد أنه مملوك لنجل شمخاني.

ويأتي التصعيد الأمريكي في وقت تبدو فيه فرص استئناف الدبلوماسية مع إيران ضعيفة، خاصة بعد الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية في يونيو/حزيران الماضي، والتي قال ترامب إنها "قضت" على البرنامج النووي الإيراني.

وحذر ترامب، يوم الاثنين الماضي، من أنه سيأمر بشن هجمات أمريكية جديدة في حال حاولت طهران إعادة تشغيل تلك المواقع، مؤكداً أن أي خطوة في هذا الاتجاه "ستُسحق على الفور".