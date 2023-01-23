عقوبات أمريكية تطال "صندوق مال" الحرس الثوري

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الاثنين، فرض عقوبات على مؤسسة إيرانية وعشرة مسؤولين كبار على صلة بقمع الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، والتي أدت إلى مقتل المئات من المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن "العقوبات تشمل المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، وخمسة من أعضاء مجلس إدارتها، كما تشمل نائب وزير المخابرات الإيراني وأربعة من قادة الحرس الثوري".

وأشارت إلى أن "أفراداً من المعاقبين أمروا باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين الإيرانيين"، لافتة إلى أن "المؤسسة المشمولة بالعقوبات، تمثل (ركيزة اقتصادية) رئيسية للحرس الثوري الإيراني، وتستهم في تمويل عمليات القمع الوحشي التي يرتكبها النظام ضد المحتجين".

وأضافت الخزانة الأمريكية، أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الإيراني في مطالبته بحقوقه والحريات الأساسية"، مؤكدة أن "هذه العقوبات تم فرضها بالتعاون مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".