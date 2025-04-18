عقوبات أمريكية تطال بنك اليمن الدولي و3 من كبار مسؤوليه

شفق نيوز/ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن الدولي وثلاثة من كبار المسؤولين فيه لتقديمهم دعماً مالياً لجماعة الحوثي، واستخدام نظام "سويفت" المصرفي.

وذكرت الوزارة الأمريكية في بيان، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي وثلاثة من كبار مسؤوليه وهم كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة، بسبب دعمه المالي للحوثيين".

وبينت أن "إدراج البنك على قائمة العقوبات يأتي في إطار الجهود الحكومية لوقف هجمات الحوثيين المدعومة من إيران على الشحن التجاري في البحر الأحمر"، معتبرة أن "البنك وفر إمكانية الوصول إلى نظام سويفت التابع له حتى يتمكن الحوثيون من إجراء المعاملات المالية الدولية، وساعدهم في شراء النفط، وسهل محاولاتهم للتهرب من العقوبات الدولية".

وبعد وقت قصير من توليه منصبه، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة الحوثيين إلى قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".