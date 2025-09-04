عقوبات أمريكية تستهدف 3 منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان

شفق نيوز- واشنطن

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، عقوبات على ثلاث منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.

ووفقاً لبيان الوزارة، فقد تم إدراج المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أنها تصنيفات متعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت في تموز/ يوليو الماضي، فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، بدعوى انتهاك التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل.

وتأتي هذه العقوبات في وقت تعهدت فيه دول أوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/ سبتمبر الجاري.