عقوبات مرتقبة من الاتحاد الأوروبي وأمريكا على إيران

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن اعتزامهما فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية الهجوم الذي شنته مطلع الأسبوع الجاري على إسرائيل.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال اجتماع طارئ عبر الفيديو ضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، إن الاتحاد يعتزم توسيع دائرة عقوباته التي سبق أن فرضها على إيران بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف "تقضي الفكرة بتوسيع نظام العقوبات الموجود فيما يتصل بالمسيّرات الإيرانية".

من جهتها، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة واشنطن، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران في الأيام المقبلة بسبب هجومها غير المسبوق على إسرائيل، مشيرة إلى أن الإجراءات قد تستهدف تقليص قدرة طهران على تصدير النفط، وفقاً لوكالة "رويترز".

وبينت "فيما يتعلق بالعقوبات، أتوقع تماماً أن نتخذ إجراءات عقابية إضافية على إيران خلال الأيام المقبلة".