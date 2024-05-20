عقوبات صينية على 3 شركات أمريكية بسبب بيع الأسلحة لتايوان

شفق نيوز/ فرضت الصين عقوبات على 3 شركات دفاع أمريكية بسبب مبيعاتها من الأسلحة إلى تايوان، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في بكين، اليوم الاثنين.

يأتي ذلك تزامناً مع تنصيب رئيس جديد للجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، وفق "رويترز"

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة التجارة أن الشركات الأمريكية "جنرال أتوميكس" لأنظمة الطيران و"جنرال دايناميكس لاند سيستمز" و"بوينغ" للدفاع والفضاء والأمن باتت ممنوعة من أعمال "الاستيراد والتصدير" في الصين.

وذكرت أن تلك الشركات "ستُمنع من ممارسة أيّ نشاط استيراد وتصدير مرتبط بالصين، وستُمنع من أيّ استثمار جديد في الصين".

وأضافت أن "كبار المديرين التنفيذيّين لهذه الشركات ممنوعون من دخول الصين، وستُلغى تصاريح عملهم".

وأتى هذا الإعلان في وقت تولّى رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ-تي منصبه، الاثنين، وسط ضغوط متزايدة من الصين.

ويخلف تساي في هذا المنصب إنغ وين التي اتسمت سنواتها الثماني في الرئاسة بتدهور العلاقات مع بكين.

وتعتبر بكين تايوان إحدى مقاطعاتها التي سيجري توحيدها بالقوّة إذا لزم الأمر، وقد وصفت لاي تشينغ-تي بأنّه "انفصاليّ خطير" يقود تايوان إلى طريق "الحرب والانحطاط".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين: "يجب على الولايات المتحدة (...) التوقف عن تسليح تايوان، والتوقف عن خلق توترات جديدة في مضيق تايوان".

وطالب المتحدث الصيني واشنطن كذلك بـ "التوقف عن تعريض السلام والاستقرار على جانبي المضيق".