عقوبات صينية تطال 20 شركة أميركية و10 مسؤولين كبار

شفق نيوز- بكين

فرضت الصين، يوم الجمعة، عقوبات على 20 شركة أميركية مرتبطة بقطاع الدفاع، و10 من كبار التنفيذيين، وذلك بعد أسبوع من إعلان واشنطن عن صفقات أسلحة واسعة النطاق لتايوان.

وبحسب الخارجية الصينية، فسيتم تجميد أي أصول تمتلكها هذه الشركات وهؤلاء الأفراد في الصين، ومنع المنظمات والأفراد المحليين من التعامل معهم بموجب هذه الإجراءات.

وأضافت أن الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات، ممنوعون أيضاً من دخول الصين.

وتشمل الشركات المستهدفة شركة Northrop Grumman، وشركة L3Harris للخدمات البحرية، وBoeing في سانت لويس.

كما شملت العقوبات مؤسس شركة "أندوريل إندستريز"، بالمر لاكي، ضمن قائمة التنفيذيين المعاقبين، الذين لم يعد بإمكانهم ممارسة الأعمال في الصين أو دخول البلاد، إضافة إلى تجميد أصولهم داخل الدولة، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وكان إعلان حزمة مبيعات الأسلحة الأميركية، التي تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار، قد أثار رداً غاضباً من الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها وتؤكد أنه يجب أن تعود إلى سيطرتها.