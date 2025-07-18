عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على روسيا

شفق نيوز- بروكسل

قرر الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل خفض سعر النفط الروسي الموجه للتصدير.

وقال دبلوماسي في بروكسل في ختام اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي صباح اليوم "توصلنا إلى اتفاق حول حزمة عقوبات قوية وفاعلة ضد روسيا"، بحسب وسائل إعلام غربية.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمهل روسيا 50 يوماً للتوصل لاتفاق سلام مع أوكرانيا أو مواجهة عقوبات قاسية، معلناً في الوقت ذاته خطة لإرسال كميات ضخمة من الأسلحة الأمريكية إلى كييف لكن عن طريق حلف شمال الأطلسي.

وفي تحوّل قد يكون أشد وقعاً، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن ترامب تحدّث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن إمداد أوكرانيا بصواريخ أمريكية لضرب موسكو.

لكن رداً على سؤال لصحفيين في البيت الأبيض عمّا إذا يتعيّن على زيلينسكي استهداف موسكو، قال ترامب "كلا، عليه ألا يستهدف موسكو".