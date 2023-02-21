عقوبات جديدة على إيران من قبل أوروبا وبريطانيا

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب قمعها للمتظاهرين في الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها البلاد، في حين تستهدف العقوبات وزيرين من الحكومة الإيرانية الحالية.

وكجزء من الإجراءات الجديدة، سيعاقب الاتحاد الأوروبي وفق ما نشره موقع قناة "الحرة" الأمريكي، فإن "32 فرداً وكيانين مسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران".

وذكر البيان أن وزير الثقافة ووزير التربية والتعليم في طهران من بين المعنيين بالقرار، بالإضافة إلى نائب القائد والمتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي، كما تستهدف العقوبات أعضاء بالبرلمان والشرطة والقضاء ومديرية السجون.

ويشمل إجمالي الإجراءات التقييدية التي تفرضها الكتلة الأوروبية، ما مجموعه 196 فردا و 33 كيانا إيرانيا، ويواجهون عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وفرضت الكتلة عقوبات سابقة على طهران بسبب الملف الحقوقي ودعمها العسكري لروسيا بشحنات طائرات مسيرة استخدمت في حرب موسكو ضد أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية، فرضها عقوبات على ثلاثة قضاة إيرانيين وثلاثة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني واثنين من حكام الأقاليم الإيرانية.

وتعرف إيران منذ سبتمبر الماضي، تظاهرات واسعة، أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل أكثر من 500 محتج منذ سبتمبر بينهم 71 قاصرا، فيما اعتقل ما يقرب من 20 ألف شخص، وفق حقوقيين.

وبعد خفوتها في الأسابيع الأخيرة، تجددت الاحتجاجات، وسط الأسبوع الماضي، ودعا المتظاهرون إلى الإطاحة بالنظام، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت، الجمعة.

وخرجت المظاهرات الجديدة، بمناسبة مرور 40 يوما على إعدام اثنين من المحتجين الشهر الماضي، في العديد من المدن بما في ذلك العاصمة طهران، وبدأت ليلة الخميس واستمرت حتى الليل.

وفي سياق متصل، استدعت الحكومة البريطانية أكبر دبلوماسي إيراني، الاثنين، للشكوى مما وصفتها بالتهديدات الخطيرة ضد صحفيين يعيشون في المملكة المتحدة، مع إطلاق وزراء مراجعة أمنية جديدة للأنشطة الإيرانية.

وكانت محطة تلفزيونية مقرها لندن معروفة بانتقادها للحكومة الإيرانية، قد قالت السبت، إنها ستنقل الاستوديوهات التي تستخدمها في البث المباشر إلى الولايات المتحدة بعد تعرضها لتهديدات في بريطانيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان "يفزعني ما يقوم به النظام الإيراني من تهديد مستمر لحياة الصحفيين المقيمين في المملكة المتحدة واستدعيت اليوم ممثل إيران لتوضيح أننا لن نتهاون مع هذه التهديدات".

وقالت الوزارة إن مسؤولين بريطانيين أبلغوا القائم بالأعمال الإيراني في اجتماع أن بريطانيا لن تقبل مثل هذه التهديدات لحياة الصحفيين وحرية الإعلام.

وتنتقد بريطانيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بشدة حملة قمع حكومية واسعة النطاق وعنيفة في كثير من الأحيان، للاحتجاجات الشعبية في إيران.

وتتهم طهران غرماءها الغربيين بإذكاء الاضطرابات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني في أنحاء البلاد.

وفي بيان منفصل، قال وزير الأمن البريطاني توم توجندهات، إنه أمر بمراجعة حكومية بقيادة وزارة الداخلية لتهديدات الدولة القادمة من إيران.

وأضاف أمام البرلمان "سوف نستهدف الطيف الكامل من التهديدات التي نراها قادمة من طهران".