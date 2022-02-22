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عقوبات بريطانية "فورية" على المصالح الاقتصادية الروسية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-22T12:02:02+0000
عقوبات بريطانية "فورية" على المصالح الاقتصادية الروسية

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستفرض على الفور حزمة من العقوبات تستهدف المصالح الاقتصادية الروسية.

وقال جونسون، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتهك السيادة الأوكرانية والقانون الدولي"، مشدداً على "أهمية عدم نجاح غزو دولة أوروبية وأن يفشل بوتين".

وفي السياق قالت رويترز، إن "سفراء الاتحاد الأوروبي بحثوا فرض عقوبات على شركات ومصارف ضالعة بتمويل أنشطة الانفصاليين بأوكرانيا".

وأكدت المفوضية الأوروبية أن "الاتحاد الأوروبي بحث عقوبات على أعضاء مجلس الدوما الروسي المعترفين بانفصال مناطق عن أوكرانيا".

ووقع الرئيس الروسي مساء أمس الاثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

ووجه الرئيس الروسي، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما وعقدت معهما معاهدتين للتعاون المتبادل.

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