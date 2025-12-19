عقوبات بريطانية على قادة عسكريين وفصائل مسلحة متهمين بأعمال العنف في سوريا

شفق نيوز- لندن

فرضت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الجمعة، عقوبات على 4 قادة عسكريين ورجلي أعمال وثلاثة فصائل يُشتبه في مشاركتهم بأعمال وحشية ارتكبت خلال الحرب الأهلية السورية.

وبحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإن المشمولين بالعقوبات شاركوا في أعمال عنف في مناطق الساحل السوري، في محافظتي اللاذقية وطرطوس، على وجه التحديد، في وقت سابق من هذا العام.

وجاء في البيان فرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر وعدم الأهلية الإدارية على كل من الضابط السابق في قوات نظام الأسد، غياث دلة، والقيادي السابق في قوات النظام أيضا مقداد فتيحة.

وشملت العقوبات البريطانية أيضا كلا من قائد الفرقة 25 في الجيش السوري الحالي، محمد الجاسم (أبو عمشة)، وقائد فرقة السلطان سليمان شاه، إلى جانب قائد الفريق 76 وفرقة "الحمزات" سيف الدين بولاد.

وضمت العقوبات البريطانية أيضا كلا من رجل الأعمال السوري - الروسي مدلل خوري الذي قالت الحكومة البريطانية إنه "ساعد في تمويل أنشطة نظام الأسد"، وعماد خوري وهو أيضا رجل أعمال سوري - روسي قالت لندن إنه "ساعد في تمويل أنشطة نظام الأسد".

وفُرضت عقوبات أيضا على فصيل "سلطان مراد" وفصيل "السلطان سليمان شاه" وفصيل "الحمزات".

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر: "بعد مرور أكثر من عام على التحرر من نظام الأسد الوحشي، لا تزال المملكة المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوري وتدعم الحكومة السورية في تحقيق انتقال سياسي شامل".

وأردفت كوبر بالقول: "إن المساءلة والعدالة لجميع السوريين أمران حيويان لضمان التوصل إلى تسوية سياسية ناجحة ومستدامة في سوريا".

وتابعت: "لهذا السبب أعلن اليوم عن فرض عقوبات على عدد من الأفراد والمنظمات لتورطهم في أعمال عنف مروعة ضد المدنيين في سوريا.

وتبعث هذه العقوبات برسالة واضحة إلى كل من يسعى لتقويض مستقبل جميع السوريين السلمي والمزدهر".

وختمت كوبر بالقول: "لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية لدعم الانتعاش الاقتصادي للبلاد، وتحقيق سوريا التي تعترف بأصوات واحتياجات جميع المواطنين".