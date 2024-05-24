عقوبات اوروبية على ايران بسبب تزويد روسيا بطائرات مسيرة

شفق نيوز/ قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن حكومات دول الاتحاد وافقت اليوم الجمعة، على فرض عقوبات على تسعة جهات وشخصيات إيرانية، منهم وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، لتوريد طائرات مسيرة إلى روسيا تستخدمها موسكو في حربها على أوكرانيا.

وسيُعلن الاتفاق المبرم بين سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد في بروكسل تحت عنوان "كوريبر" بعد مصادقة وزراء خارجية التكتل خلال اجتماع، الاثنين المقبل.

وقال دبلوماسي إن الاتفاق وافق على إدراج "تسعة كيانات في بند الطائرات المسيرة الإيرانية. لا يزال العمل جاريا على بعض التفاصيل الفنية، لكن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، سيعلن الاتفاق السياسي في مجلس الشؤون الخارجية، الاثنين".

وأكد دبلوماسي ثانٍ أن وزير الدفاع الإيراني مُدرج في قائمة العقوبات المتفق عليها.

وتتضمن العقوبات حظر سفر وتجميد أصول بحق أفراد وكيانات والحرمان من مصادر التمويل والموارد الاقتصادية.