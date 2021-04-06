سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عقوبات امريكية على الصناعات العسكرية التركية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-06T04:55:58+0000
عقوبات امريكية على الصناعات العسكرية التركية

شفق نيوز/ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية وعدد من المسؤولين الرفيعين على خلفية العلاقات بقطاع الدفاع الروسي (شراء أنقرة واختبارها منظومة صواريخ إس 400) الروسية للدفاع الجوي.

وقال موقع تابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، إن العقوبات المفروضة على تركيا تستهدف هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

كما أعلنت ضمن البيان فرض عقوبات على 3 أتراك آخرين لهم علاقة برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية.

وتشمل العقوبات حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية، وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على الدكتور إسماعيل دمير، رئيس الإدارة، وضباط آخرين.

وكان الكونغرس الأمريكي، صادق الجمعة، على فرض عقوبات على تركيا، على خلفية اقتنائها منظومة الصواريخ الروسية "إس 400" الروسية.

وردت وزارة الخارجية التركية على العقوبات قائلة إنها "ترفض وتندد بالعقوبات الأمريكية أحادية الجانب".

وأضافت أن "عقوبات أمريكا ستضر العلاقات وتركيا سترد بما يلزم". كما دعت واشنطن لمراجعة "الخطأ الجسيم" والتراجع عنه في أقرب وقت ممكن.

related

أردوغان نافيا: هروب سجناء من تنظيم الدولة الإٍسلامية "تضليل"

Date: 2019-10-13 21:13:07
أردوغان نافيا: هروب سجناء من تنظيم الدولة الإٍسلامية "تضليل"

بسبب البطالة.. تركي يشعل النار في نفسه أمام المارة

Date: 2019-09-12 14:40:54
بسبب البطالة.. تركي يشعل النار في نفسه أمام المارة

امريكا تدرس فرض عقوبات على تركيا

Date: 2019-07-15 14:02:38
امريكا تدرس فرض عقوبات على تركيا

تركيا وروسيا تحسمان تفاصيل اتفاق إدلب

Date: 2020-03-13 16:34:35
تركيا وروسيا تحسمان تفاصيل اتفاق إدلب

وفاة ابن شقيق أردوغان إثر اصابته بفيروس كورونا

Date: 2020-12-21 06:16:23
وفاة ابن شقيق أردوغان إثر اصابته بفيروس كورونا

مقتل قائد مليشيا سورية موالية لتركيا في أذربيجان

Date: 2020-11-02 13:23:55
مقتل قائد مليشيا سورية موالية لتركيا في أذربيجان

الجيش السوري يفتح النار على موقع تركي

Date: 2019-08-22 14:02:22
الجيش السوري يفتح النار على موقع تركي

تركيا تصدر أوامر بالقبض على 128 عسكرياً

Date: 2019-06-18 21:30:29
تركيا تصدر أوامر بالقبض على 128 عسكرياً