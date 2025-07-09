عقب لقائه ترامب.. نتنياهو: لا تراجع عن تحرير المختطفين لدى حماس

شفق نيوز- واشنطن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، عدم تراجع بلاده عن تحرير المختطفين لدى حماس، فيما أشار إلى أهمية القضاء على قدرات الحركة العسكرية.

وقال نتنياهو، في بيان مصور نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه اجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، فيما بحث خلاله التداعيات والفرص التي أوجدها "الانتصار الكبير" الذي حققاه على إيران، على حد قوله.

وأضاف أن الاجتماع ركز على الجهود المبذولة لتحرير المختطفين الإسرائيليين، مستطرداً بالقول: "نحن لا نتراجع عن ذلك لحظة، وهذا ممكن بفضل الضغط العسكري الذي يمارسه جنودنا، هذه الجهود تتطلب منا ثمناً مؤلماً، وهو فقدان أفضل أبنائنا".

وأكد عزمه على تحقيق جميع أهدافه في غزة، مشيراً إلى أهمية تحرير كل المختطفين الأحياء والقتلى على حد سواء، وتدمير القدرات العسكرية والإدارية لحماس، ومن خلال ذلك نضمن ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل مرة أخرى.

وتابع نتنياهو، "تُفتح هنا فرص لتوسيع دائرة السلام، وتوسيع اتفاقات إبراهيم. نحن نعمل على ذلك بكل جهد".