عقب لقائه بنتنياهو.. ترامب يكشف عن مباحثات "مباشرة" مع إيران تستكمل السبت المقبل

شفق نيوز/ كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، عن وجود مباحثات "مباشرة" مع إيران تستكمل السبت المقبل، وفيما أعلن عن إجراء "نقاش رائع" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد الأخير أن الولايات المتحدة تقف دائماً إلى جانب إسرائيل.

وقال ترامب في أخبار عاجلة تابعتها وكالة شفق نيوز، "أجريتُ نقاشاً رائعاً مع نتنياهو بشأن إيران والتجارة، وتحدثنا عن تجارة جديدة تماماً مع إسرائيل، ومحادثاتي مع نتنياهو كانت مثمرة".

وأضاف ترامب: "لدينا محادثات مباشرة مع ‫إيران وسيكون هناك اجتماع مهم جداً يوم السبت وسنرى ما سيحدث، والتوصل إلى اتفاق مع إيران هو المفضل لدي، وأن من مصلحة إيران أن تكون المفاوضات ناجحة، وإن لم تنجح المفاوضات مع إيران فإنها ستكون أمام خطر كبير".

وفي ملف قطاع غزة، اعتبر ترامب، أن "قطاع غزة هو الأكثر مناطق خطورة في العالم، والسيطرة عليه وامتلاكه سيكون أمراً جيداً".

وفيما يخص الغارات الأمريكية على الحوثيين في اليمن، قال ترامب، إن "ضرباتنا على الحوثيين كانت (موجعة)، فقد ألحقنا أضراراً جسيمة بالحوثيين ونعمل على القضاء على قادتهم".

وعن الرسوم الأمريكية، أشار ترامب إلى "إننا نسعى إلى أن تفتح الأسواق العالمية أبوابها أمامنا وفي مقدمتها الصين، والرسوم على الصين قد تكون دائمة وكذلك المحادثات معها، وسنتحدث إلى الصين".

وتابع ترامب: "نحرز تقدماً كبيراً مع كثير من الدول بشأن الرسوم، وسيتعين على الاتحاد الأوروبي شراء الطاقة من الولايات المتحدة".

وعن تعليق الرسوم ذكر ترامب: "لا نبحث ذلك الآن".

وفيما يتعلق بالعلاقة مع تركيا، أوضح ترامب: "لدي علاقات جيدة مع أردوغان ولم نواجه أي مشاكل، وأبلغتُ نتنياهو بأنني قادر على حل أي مشكلة بين تركيا وإسرائيل بشأن سوريا".

بدوره، ذكر نتنياهو، أن "الولايات المتحدة تقف دائماً إلى جانب إسرائيل، ونتفق مع الرئيس ترامب على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، كما ناقشتُ مع ترامب الرسوم الجمركية وسنقوم بإزالتها عن الولايات المتحدة".

وأضاف، أن "الرهائن في غزة يعانون ونرغب في إطلاق سراحهم، ونعمل على اتفاق آخر يؤدي إلى ذلك وكذلك القضاء على حماس"، لافتاً إلى أن "شعب غزة يجب أن يكون لديه خيار الذهاب لأي مكان، وسنساعد الفلسطينيين على الخروج طوعاً من قطاع غزة".

وعن تفاصيل لقائه مع الرئيس الأمريكي، كشف نتنياهو أيضاً "بحثتُ مع ترامب الوضع في سوريا، ولا نريد أن تستغل تركيا سوريا".