عقب قمته مع بايدن.. بوتين يعلن عن اتفاق لاعادة العلاقات الروسية الامريكية

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاربعاء، عن اتفاقه مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على البدء بمشاورات بين البلدين لعودة التعاون بينهما في مختلف المستويات، مؤكداً أن الجانب الأمريكي مصمم على إيجاد حلول للقضايا العالقة.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب أول قمة له مع بايدن، استضافتها مدينة جنيف السويسرية، إنهما ناقشا الاستقرار الاستراتيجي والعلاقات التجارية والأمن الإقليمي والأمن السيبراني.

وأشار إلى أن معظم الهجمات الإلكترونية في العالم تأتي من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.

وبشأن اوكرانيا، أكد بوتين أن روسيا لديها التزام واحد فقط حيال أوكرانيا، وهو تنفيذ اتفاقيات مينسك إذا كانت كييف جاهزة.

وحول ملف التعاون الاستراتيجي، أعلن الرئيس الروسي أن الرئيس جو بايدن اتخذ قرارا مسؤولا وفي الوقت المناسب بتمديد ستارت-3 لمدة 5 سنوات.

واعلن بوتين عن توصله مع بايدن إلى اتفاق حول إعادة السفيرين الروسي والأمريكي لمكان عملهما قريبا، وبدء مشاورات بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية حول كل اتجاهات التعاون.

واضاف "بدا لي أن الجانب الأمريكي مصمم على إيجاد حلول للقضايا العالقة، كما لم ألاحظ أي عدائية خلال القمة مع بايدن"، مؤكدا ان الجانبين أبديا رغبة في إيجاد سبل لتقريب المواقف.

وبخصوص المعارض الروسي نافالني، قال بوتين، ان الاخير "انتهك القانون وهو أراد أن يتم اعتقاله عندما قدم إلى روسيا".

فيما اشار الى ان روسيا لا تنفذ أي تدريبات عسكرية على حدود الولايات المتحدة التي تجري مناورات قرب حدودنا".

ولفت بوتين الى ان خسائر الولايات المتحدة من العقوبات ليست أقل من خسائر روسيا.