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عقب استئناف مباحثات "4+1".. ظريف لن يكون هناك أي لقاء بين إيران وأميركا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-02T13:41:19+0000
عقب استئناف مباحثات "4+1".. ظريف لن يكون هناك أي لقاء بين إيران وأميركا

شفق نيوز / أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الجمعة، اتفاق طهران وبقية أعضاء الاتفاق النووي، على عقد اجتماع حضوري في فيينا، من دون أن يكون هناك أي لقاء بين طهران وواشنطن.

وكتب ظريف في تغريدة له على "تويتر" في ختام الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي، "في الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي، اتفقت إيران والاتحاد الأوروبي و3 دول أوروبية، بالإضافة إلى الصين وروسيا، على استئناف المفاوضات المباشرة يوم الثلاثاء المقبل في فيينا".

وأضاف، أن "الهدف (من استئناف المفاوضات المباشرة) هو وضع اللمسات الأخيرة سريعا على التدابير المتعلقة برفع الحظر والإجراءات النووية من أجل رفع جميع اجراءات الحظر (المفروضة على إيران)، وبعد ذلك ستقوم إيران بوقف اجراءاتها التعويضية".

وعلق وزير الخارجية الإيراني في ختام التغريدة على مزاعم صحيفة "وول ستريت جورنال" حول مشاركة أميركا في اجتماع اللجنة المشتركة يوم الثلاثاء المقبل، قائلا "لن يكون هنالك اي لقاء بين إيران وأميركا.. (مثل هذا اللقاء) غير ضروري".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ادعت بأن أميركا ستحضر في فيينا يوم الثلاثاء المقبل، تزامنا مع اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، ولكن لن تجري مفاوضات مباشرة مع إيران.

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