"عقبتان" أمام رفع العقوبات الأمريكية على إيران

شفق نيوز/ قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن واشنطن أبدت استعدادها لتخفيف العقوبات عن قطاعات صناعية إيرانية، بما في ذلك قطاعي النفط والمال، مما يساعد على تضييق الخلافات في المحادثات النووية.

وأوضحت مصادر للصحيفة الأمريكية أن التقدم في مفاوضات فيينا جاء بعد تقديم واشنطن ملامح خطة تخفيف العقوبات التي فرض عدد كبير منها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأكدت المصادر أن واشنطن لا تنوي رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، مبينة أن العقوبات المفروضة على الحرس الثوري ومكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، هما "عقبتا" التفاوض.