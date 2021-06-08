عطل يضرب مواقع إنترنت في العالم بينها وسائل إعلام كبرى

شفق نيوز/ ضرب عطل في خدمة العديد الإنترنت العديد من المواقع العالمية بينها مواقع وسائل إعلام كبرى.

وأبلغت كبريات وسائل إعلام وشركات عالمية منها CNN وNew York Times وGuardian وFiniancial Times وBloomberg وAmazon وReddit اليوم عن تعثر الوصول إلى مواقعها الإلكترونية.

كما تعثر الوصول بعض الوقت إلى موقع الحكومة البريطانية.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الخلل قد يعود إلى عطل لشركة خدمات سحابية، وأنعكس ذلك على عطل مواقع إنترنت حول العالم

وبهذه الاثناء قالت شركة فاستلي التي تقدم خدمات سحابية إنها تعرفت على المشكلة وتعمل على حلها