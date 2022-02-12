عطل ملاحي كبير يغلق مضيق البوسفور في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للسلامة البحرية التركية، أنها اضطرت إلى إغلاق مضيق البوسفور؛ بسبب تعطل حركة الملاحة الدولية، نتيجة تعطل سفينة في المضيق.

وقال الهيئة التركية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "السفينة التي تعطلت كانت قادمة من كولومبيا إلى ميناء في زونجولداق".

وذكرت أنها "تقوم الآن بتفعيل عمل زوارق القطر؛ لتعويم سفينة الشحن تشينج ماي، التي يبلغ طولها 295 مترًا والتي تحمل علم ليبيريا".

ونوهت بأن "سفينة تشينج ماي، تعطلت عند مدخل مضيق البوسفور في أثناء توجيهها برفقة زورق تركي".