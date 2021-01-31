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عضو بالكونغرس الأمريكي يصاب بكورونا بعد أخذ اللقاح

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-31T07:39:04+0000
عضو بالكونغرس الأمريكي يصاب بكورونا بعد أخذ اللقاح

شفق نيوز/ ذكرت قناة CNN الأمريكية، إن عضو مجلس النواب ستيفن لينش (ديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس) أصيب بفيروس كورونا بعد تطعيمه باللقاح ضد كوفيد-19.

وقالت القناة، أن لينش اجتاز الاختبار يوم الجمعة، وكانت النتيجة إيجابية. قبل ذلك بوقت قصير، أصيب أحد العاملين معه بالفيروس.

ولم تظهر أعراض مرض كوفيد لدى لينش، لكنه رغم ذلك أعلن نيته الدخول في الحجر الصحي، والقيام بواجباته عن بعد.

ونوهت القناة، إلى أنه تم تطعيم عضو الكونغرس المذكور بالجرعة الثانية من لقاح شركتي Pfizer و BioNTech، قبل تنصيب الرئيس جو بايدن يوم 20 يناير.

وتؤكد القناة، أن التطعيم يقي من المرض الناجم عن فيروس كورونا، ولكن ليس بالضرورة من العدوى نفسها.

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