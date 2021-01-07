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أعضاء في الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية عزل ترامب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-07T05:04:08+0000
أعضاء في الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية عزل ترامب

شفق نيوز/ قالت شبكة "سي بي إس" إن عددا من أعضاء الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية استخدام التعديل رقم 25 في الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب من السلطة.

وبحسب شبكة "سي بي إس"، فإن النقاشات جارية بين عدد من أعضاء حكومة ترامب، مشيرة إلى أن استخدام هذا التعديل سيسمح بإقالة ترامب من منصبه ونقل صلاحياته إلى نائبه مايك بنس.

وفي وقت سابق طالبت كاثرين كلارك، مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بإقالة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وعزله قبل انتهاء ولايته رسميا.

واتهمت كاثرين كلارك ترامب بخيانة البلاد والدستور، داعية إلى ضرورة عزله من منصبه ومنعه من تعريض الولايات المتحدة لمزيد من الخطر.

وفي هذه الاثناء، دعت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها بعزل ترامب وتحمله مسؤولية اقتحام الكونغرس.

وقالت "الهجوم على الكونغرس يظهر أن بقاء ترامب في منصبه يشكل تهديدا خطيرا".

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