"إعصار إيرين".. تحذيرات من فيضانات وانهيارات في جزر الكاريبي

شفق نيوز- متابعة

تسبب الإعصار إيرين، يوم الأحد، بهطول أمطار غزيرة على جزر الكاريبي، وسط تحذيرات متزايدة من حدوث فيضانات مفاجئة وانزلاقات تربة.

ووفقاً لوسائل إعلام عالمية، فإن إيرين هو أول إعصار في موسم أعاصير المحيط الأطلسي يُتوقع أن يكون شديداً، وازدادت قوته لفترة وجيزة ليصبح عاصفة "كارثية" من الفئة الخامسة قبل أن تتراجع سرعة رياحه.

ويتوقع أن يضرب الإعصار جزراً عدة في الكاريبي ترافقه أمطار غزيرة ورياح عاتية، لكنه لن يصل إلى اليابسة.

من جانبه، ذكر المركز الوطني أنه "من المتوقع أن يمر إيرين إلى الشرق من جزر توركس وكايكوس وجنوب شرق جزر البهاماس الليلة والاثنين".

وأضاف أن "الإعصار قد يُغرق مناطق معزولة بما يصل إلى 20 سنتيمتراً من الأمطار".

وتوقع "حدوث تقلبات في الشدة خلال اليومين المقبلين بسبب تغيرات في نواته الداخلية"، مشيراً إلى أن "إيرين يتحول إلى نظام إعصاري أكبر".

كما حذر المركز من "فيضانات محلية غزيرة إلى جانب انزلاقات تربة أو انهيارات طينية".