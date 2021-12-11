إعصار يحاصر دار رعاية "مسنّين" في أمريكا ويخلف عشرات الضحايا

شفق نيوز / لقي شخصان على الأقل مصرعهما، فيما وقع عشرات المصابين، جراء إعصار ضرب داراً لرعاية المسنين، ومخزنا لشركة "أمازون" في ولايتين أمريكيتين.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن "إعصارا هز دار رعاية مسنين في ولاية أركنساس، ما تسبب في مصرع شخصين، كما تم الإبلاغ عن إصابات في مستودع تابع لشركة أمازون في ولاية إلينوي بعد انهيار سقف المبنى".

بدوره، قال القاضي في مقاطعة كريغيد، مارفن داي، إن الإعصار ضرب دار رعاية مونيت مانور في حوالي الساعة 8:15 مساء، ما أسفر عن محاصرة 20 شخصا داخل المبنى، كما أصيب خمسة أشخاص بجروح خطيرة، وآخرون بجروح طفيفة".

وأضاف داي: "يبدو المبنى مدمرا إلى حد كبير، لقد حدث كل شيء بسرعة، وتوجهت طواقم الطوارئ والشرطة ورجال الإطفاء إلى المنطقة لتقديم المساعدة إلى دار الرعاية التي تضم نحو 90 سريرا".

في السياق ذاته، أظهرت لقطات تلفزيونية عشرات من سيارات الطوارئ في مركز أمازون بالقرب من إدواردسفيل، بولاية إلينوي.

وأوضحت وكالة إدارة الطوارئ في كولينزفيل، إلينوي، أن "ما وقع هو حادث انهيار أسفر عن إصابات جماعية".

فيما صرح أحد المسؤولين لمحطة KTVI-TV أنه يُعتقد أن "ما يصل إلى 100 شخص كانوا في المبنى يعملون في النوبة الليلية وقت الانهيار".

ووقع الانهيار بسبب عاصفة رعدية قوية، وربما إعصار، ضرب منطقة سانت لويس، حيث تم الإبلاغ عن رياح بلغت سرعتها 70 ميلاً في الساعة في أجزاء من مقاطعتي سانت تشارلز وسانت لويس في ميسوري.