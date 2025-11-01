إعصار "ميليسا" يحصد 46 قتيلاً في الكاريبي

شفق نيوز- هافانا

أودى إعصار "ميليسا"، بحياة 46 شخصا، في منطقة البحر الكاريبي، في حصيلة إجمالية أعلنت عنها قناة إن بي سي التلفزيونية الأميركية.

ووفقا للبيانات المحدثة، لقي "26 هايتيا حتفهم، و19 شخصا في جامايكا، وشخص واحد آخر في جمهورية الدومينيكان".

وأثناء مروره في هذه الدول، صنف إعصار ميليسا كإعصار من الفئة الرابعة أو الخامسة على مقياس سافير-سيمبسون.

وبلغت السرعة القصوى للرياح عند مركزه 82 مترا في الثانية.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، مر إعصار ميليسا عبر جزر البهاما ويتحرك بعمق في المحيط الأطلسي. وقد ضعف الآن ليتحول إلى إعصار ما بعد مداري.