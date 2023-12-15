إعصار "فانيا" يُغرق موسكو بالثلوج

شفق نيوز/ شهدت العاصمة الروسية موسكو ومدنًا أخرى، تساقط كميات غزيرة من الثلج، يوم الجمعة، وصلت إلى ما يقرب من 49 سم، في بعض المناطق، نتيجة إعصار "فانيا" الذي ضرب روسيا.

وذكر مركز "فوبوس" الروسي المعني بالأحوال الجوية، أن "ارتفاع سماكة الثلوج في موسكو، وصل إلى الحد الأقصى منذ ما يقرب من 150 عامًا، حيث وصلت في بعض المناطق إلى 49 سم، فيما كانت تسجل عادة 15 سم، في هذه الأوقات من كل عام.

وأضاف المركز، أنّ 33% من معدل التساقط الثلجي الشهري سقط، اليوم الجمعة، في موسكو، موضحًا أن الإعصار سيستمر حتى نهاية اليوم، ومن المتوقع أن يضعف تساقط الثلوج تدريجيًا.

ووصلت درجات الحرارة ليلاً إلى 11 درجة تحت الصفر، في المقابل وصلت سرعة الرياح إلى 9 أمتار في الثانية مع ارتفاع للضغط الجوي إلى 746 ملم زئبقي.