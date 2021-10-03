إعصار "شاهين" يدخل بر عُمان

شفق نيوز / أعلنت مديرية الأرصاد الجوية في سلطنة عُمان، يوم الأحد، وصول إعصار "شاهين" الذي يضرب بقوة منطقة بحر الخليج، إلى اليابسة.

ويسير الإعصار المداري "شاهين" بوتيرة متسارعة، إذ كان قبل نحو أربع ساعات، على مسافة 130 كم عن مسقط.

وعلقت عُمان رحلات جوية من وإلى مطار العاصمة مسقط بسبب عاصفة شاهين المدارية التي قد تحدث هبوطا أرضيا في بعض المناطق في البلاد.

وأمرت السلطات هناك أيضاً، بإخلاء المناطق الأكثر عرضة لخطر العاصفة على الساحل الشمالي للبلاد، منذ أمس السبت، كما وطلبت من سكان تلك المناطق التوجه إلى الملاجئ التي توفرها الدولة.

يُذكر أن إعصار شاهين خلف عشرات المصابين وتسبب في خسائر مادية في إيران أثناء مروره بسواحل البلاد أمس السبت، كما وضرب مناطق في الإمارات.