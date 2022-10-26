عشية أربعينية "أميني".. إجراءات أمنية استثنائية في إيران

شفق نيوز/ أفادت منظمة "هنغاو" الإيرانية لحقوق الإنسان، بفرض السلطات الإيرانية أجراءات أمنية مشددة في مدينة سقز مسقط رأس "مهسا أميني" التي يصادف، اليوم الأربعاء، ذكرى مرور 40 يوماً على وفاتها.

وأوضحت المنظمة أن قوات الأمن الإيراني انتشرت في الشوارع خشية انطلاق مظاهرات بمناسبة مرور 40 يوماً على مقتل أميني.

وأطلق نشطاء دعوات لإضرابات ومظاهرات حاشدة اليوم الأربعاء، وطالب النشطاء المحتجين بتنظيم الاحتجاجات لتستمر طوال اليوم.

ويتوقع أن لا تقتصر الاحتجاجات على مدينة سقز، وأن تتعداها إلى مختلف المدن الإيرانية التي انتشرت فيها الاحتجاجات منذ مقتل أميني.

هذا تظاهر طلاب في جامعات في مختلف أنحاء إيران أمس الثلاثاء رغم "القمع" الذي يتعرضون له، وهتف طلاب في جامعة الشهيد جمران في الأهواز (جنوب غرب): "قد يموت طالب لكنه لن يقبل الإذلال".

وتبرز الشابات والتلميذات في واجهة التظاهرات التي تلت وفاة أميني الشهر الماضي، بعد توقيفها لانتهاكها المفترض لقواعد اللباس الصارمة في إيران.

وتوفيت الشابة أميني (22 عاماً) وهي إيرانية من أصل كردي، في 16 أيلول، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر.