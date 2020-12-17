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عشر وفيات و٧٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرقي سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-17T08:15:41+0000
عشر وفيات و٧٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرقي سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا الخميس، تسجيل عشر حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا. 

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية في بيان أن حالات الوفاة هي لثلاثة رجال من الحسكة ورجلين من الشهباء ورجلين من كوباني وعامودا وثلاث نساء من قامشلو(القامشلي) وكوباني ومخيم الهول. 

وأضاف "مصطفى" أنهم سجلوا ٧٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرقي سوريا تعود ٤٠ ذكورا و ٣٠ إناثا وتتوزع على النحو التالي: حالة واحدة في الحسكة،القامشلي (٤)، حالة واحدة في كل من عامودا وكركي لكي ، حالتان في تربه سبيه الرقة (٣)، الطبقة(٢)، منبج(٣)، ديرالزور(١٣) ، كوباني(٥)، الشهباء(٤) إضافة لتسجيل حالتي شفاء.

وبذلك يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرقي سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٧٦٥١ حالة منها ٢٥١ حالة وفاة و ١٠٨٩ حالة شفاء.

 

 

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