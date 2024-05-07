عشرة ضحايا بين قتيل وجريح بحادث طعن داخل مستشفى في الصين

شفق نيوز/ أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، يوم الثلاثاء، بوقوع هجوم داخل مستشفى في جنوب غرب الصين، أسفر عن سقوط 10 ضحايا بين قتيل وجريح، من دون أن تحدد طبيعة الهجوم.

وأوضحت الوكالة، أن "الحادث وقع في مستشفى محلي وعند الساعة 13:20، وكانت الحصيلة أكثر من عشرة ضحايا بين قتيل وجريح".

وأضافت أن الهجوم وقع في تشنشيونغ شمال شرق مقاطعة يونان في جنوب غرب البلاد، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الواقعة.

وتعد الجرائم الجماعية نادرة في الصين التي تمنع مواطنيها من امتلاك أسلحة نارية، لكن في السنوات الأخيرة، سجلت موجة من حوادث الطعن.

ونقل تقرير لتلفزيون مقاطعة قويتشو نقلا عن السلطات أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 23 آخرون.