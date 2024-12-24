عشرات والوفيات وآلاف الإصابات.. الكوليرا تفتك بولاية سودانية

شفق نيوز/ كشفت السلطات السودانية، يوم الثلاثاء، عن وفاة أكثر من 73 شخصاً خلال الأسبوع الماضي بسبب وباء الكوليرا في ولاية الوحدة شمال جنوبي السودان، فيما أصيب قرابة أربعة آلاف آخرين.

وذكرت إذاعة "تمازج" المحلية أن 3700 شخص من السكان المحليين مصابين بالكوليرا، إلا أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير من الإصابات والوفيات أيضاً في ولاية الوحدة.

وأكد السكان المحليون أن الناس يموتون بسبب الكوليرا في منازلهم ولا يتم تضمينهم في التقارير الطبية. وتتخذ السلطات إجراءات طارئة لمنع انتشار المرض.

وكانت بؤر الوباء هي مخيمات اللاجئين من السودان، بحسب الإذاعة.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن ما يصل إلى 10 آلاف شخص يعبرون حدود جنوبي السودان يوميا هربا من الحرب الأهلية في السودان التي دخلت عامها الثاني.

ويوجد الآن جزء كبير من اللاجئين في مخيمات أقيمت في ولاية الوحدة.