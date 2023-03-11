عشرات الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو ويحددون يوما لـ"تصعيد المقاومة"

أكثر من 200 ألف متظاهر في تل أبيب وفق الإعلام الإسرائيلي

شفق نيوز/ توافد أكثر من 200 ألف شخص إلى شوارع تل أبيب للمشاركة في المظاهرات المناهضة للحكومة الإسرائيلية، وفق تقديرات وسائل إعلام عبرية، نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في حين توعدت المحتجون بالخروج يوم الخميس المقبل "لتصعيد المقاومة".

وانتشر آلاف المتظاهرين قرب المنزل الرئاسي في القدس، بالإضافة إلى مواقع أخرى منها رعنانا وأسدود، وفق ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.

وأكدت "تايمز أوف إسرائيل" اعتقال شخص اشتبه برميه مفرقعات نارية على المحتجين في مدينة نتانيا.

وذكرت الشرطة في بيان أن المشتبه به، 22 عاما، عثر بوزته على مفرقعات نارية أخرى لدى القبض عليه، مؤكدة عدم إصابة أحد جراء الواقعة.

وفي الخضيرة (حيفا) أكدت الشرطة اعتقال مشتبهين بهما بقذف البيض على متظاهرين.

وقالت الشرطة المحلية في بيان إن المشتبه بهما، في الثلاثينات من عمرهما، أخذا للاستجواب.

وأعلن المتظاهرون أنهم سيخصصون الخميس المقبل "يوما لتصعيد المقاومة" متوعدين برفع مستوى الاحتجاجات التي خرجت تنديدا بالتعديلات على النظام القضائي التي يرى فيها المعارضون تهديدا للديمقراطية.

وأشار المحتجون إلى أنهم سيعمدون يوم الأربعاء إلى تشتيت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى برلين، كما فعلوه بزيارته إلي روما خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما ذكرته "تايمز أوف إسرائيل".

وقال المحتجون في بيان: "هذا يعد أكثر الأسابيع الحرجة نحو صراع الدفاع عن الديمقراطية الإسرائيلية وحمايتها من أولئك الذين يحاولون تدميرها. كل إسرائيلي يقبع إعلان الاستقلال في قلبه يجب أن يخرج هذا الخميس بقوة وشجاعة للدفاع عن دولة إسرائيل".