عشرات الإصابات في اقتحام قوات إسرائيلية المسجد الأقصى

شفق نيوز/ أصيب عشرات الفلسطينيين يوم الجمعة، إثر مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المسجد الأقصى، وقامت بإطلاق الرصاص المطاطي تجاه المصلين والمشاركين في مسيرة منددة لما اعتبروه "إساءة المستوطنين للنبي محمد".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقهما الطبية تعاملت مع 47 إصابة جراء المواجهات مع القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن 42 منها بالغاز و5 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأوضحت الجمعية، أن معظم الإصابات تم علاجها في المستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر، لافتةً إلى أن ثلاث حالات تم نقلها للعلاج في المستشفى.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، إن قوات إسرائيلية هاجمت وقفة للمصلين أمام المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد كان من جهة باب السلسلة.

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه المصلين، بينما قامت بتسيير طائرة في السماء، وذكرت أن من بين المصابين طفلا والصحفية لطيفة عبداللطيف.

وحسب الوكالة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابين من ساحات الأقصى، واقتادتهما إلى مركز توقيف في القدس، واحتجزت عددا آخر من الشبان على مداخل وبوابات المسجد بعد أن دققت هوياتهم الشخصية.

يذكر أن نحو 45 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم الجمعة، وسط تشديدات أمنية إسرائيلية على مداخل الأبواب، وداخل حارات وأزقة البلدة القديمة.