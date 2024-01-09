عشرات المصابين بانفجار وحريق في مصنع بإيران

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، يوم الثلاثاء، بإصابة 53 شخصاً في حريق هائل وانفجار لاحق في مصنع لمستحضرات التجميل في مدينة كرج بالقرب من العاصمة طهران.

وذكرت وسائل الإعلام أن الانفجار نجم عن تسرب غاز في أجزاء من خط الإنتاج.

وأضافت وسائل الإعلام أن المصابين في الحادث تم نقلهم إلى المستشفى وبعضهم في حالة حرجة.

وأودى انفجاران في إيران الأسبوع الماضي بحياة نحو 100 شخص وإصابة عشرات خلال حفل لإحياء ذكرى اللواء قاسم سليماني الذي لقى حتفه في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية عام 2020.