عشرات المصابين باشتباكات مع الشرطة.. آلاف الكينيين يحتجون ضد فساد الحكومة

شفق نيوز – متابعة

شهدت العاصمة الكينية نيروبي، تظاهرات كبيرة على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية، وصلت مرحلة الاشتباك مع قوات الأمن.

ووفقا لمقاطع فيديو بثته منصة "أفريكا أنسنسورد"، فقد تجمع المحتجون في مناطق حيوية بالعاصمة، وتصاعد اتهامات الفساد وإساءة استخدام السلطة ضد الحكومة.

وذكرت التقارير أن المتظاهرين قطعوا طرقا رئيسية في نيروبي فيما حاولت قوات الأمن إعادة فتحها، مما أدى إلى مواجهات عنيفة.

فيما أفاد مصدر طبي وتقرير لقناة "سيترزن تي في" نقلته "رويترز"، بتعرض 10 أشخاص على الأقل لإصابات بطلقات نارية.

وقدر عدد المتظاهرين بالآلاف، حيث خرجوا في ذكرى احتجاجات العام الماضي، التي خلفت 60 قتيلا، كما عمدت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين في نيروبي وأغلقت الطرق المؤدية للمنطقة التجارية المركزية.

وكان محتجون قد خرجوا إلى شوارع العاصمة الكينية، نيروبي في 12 يونيو/ حزيران، للتعبير عن غضبهم على خلفية مقتل مدون كان محتجزا لدى الشرطة.

يأتي هذا التصعيد في أجواء متوترة تشهدها البلاد منذ أشهر بسبب الأزمات الاقتصادية واتهامات بتبديد المال العام، حيث يطالب المحتجون بإجراء إصلاحات حكومية عاجلة وتحسين الأوضاع المعيشية.