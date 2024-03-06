عشرات القتلى والمفقودين.. داعش يستهدف جامعي "الكمأ" مجدداً في سوريا

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، مقتل وإصابة وفقدان 84 شخصاً من جامعي "الكمأ" وعناصر الدفاع الوطني بهجوم لعناصر تنظيم داعش في بادية دير الزور الجنوبي.

وذكر المرصد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن محافظة دير الزور أكدت "مقتل 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الدفاع الوطني، وإصابة 16 آخرين، وفقدان أكثر من 50، في الهجوم الذي شنه مسلحون، يرجح أنهم تابعين لداعش، في بادية كباجب بريف دير الزور الجنوبي، بعد محاصرتهم في المنطقة، أثناء جمع الكمأ".

وأضاف "جرى استهدافهم بالأسلحة الرشاشة واندلعت على إثر ذلك اشتباكات عنيفة بين خلايا داعش وعناصر الدفاع الوطني، تخللها حرق 12 سيارة في مكان الاشتباك"، وتوجهت إمدادات أمنية من لواء القدس والدفاع الوطني.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 186 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، وهي:

22 قتيلاً من تنظيم داعش على يد قوات النظام والفصائل.

132 قتيلاً من قوات النظام والفصائل الموالية لها، من ضمنهم 14 من الفصائل الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 68 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و32 قتيلاً مدنياً بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

24 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 47 من العسكريين بينهم 7 من الفصائل الموالية لإيران، و5 من داعش، و17 مدنياً بينهم 16 من العاملين في جمع الكمأ.

32 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 50 من العسكريين بينهم 3 من الفصائل الموالية لإيران، و14 من داعش، و8 مدنيين.

6 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 15 من العسكريين، و3 من داعش.

5 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 17 من العسكريين، ومقتل 7 مدنيين بينهم طفل.

وعملية واحدة في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الفصائل الموالية لإيران.