عشرات القتلى والجرحى في انفجار بميناء العقبة الأردني

شفق نيوز/ أسفر تسرب غاز في ميناء العقبة، جنوبي الأردن، عن وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات، حسب ما قالت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين.

وأفادت المديرية، في بيان، بسقوط "خمسة وفيات في حادث تسرب غاز من صهريج في العقبة و234 إصابة".

وأظهرت لقطات فيديو، نشرتها مواقع أردنية، لحظة سقوط صهريج وتسرب الغاز.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون حتى هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة.

وأشار المتحدث إلى أنه "نجم عن الحادثة لغاية اللحظة خمسة وفيات و234 إصابة، وما زال التعامل جار مع الحادثة وعدد من الإصابات في المستشفيات".