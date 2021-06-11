عشرات القتلى والجرحى إثر تحطم حافلة في باكستان

شفق نيوز/ قال مسؤولون وطبيب في أحد المستشفيات إن حافلة مكدسة بالعائدين من احتفال ديني تحطمت جنوب غرب باكستان اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 20 على الأقل وإصابة 40.

وكانت الحافلة قد انحرفت عن طريق مرتفع وسقطت منه في الصباح الباكر في منطقة خوزدار بإقليم بلوخستان جنوب غرب البلاد.

وصرح مسؤول أمن باكستاني في المنطقة، بعد إرسال قوات وجنود لمساعدة الناجين: ”كانت الحافلة مكدسة حتى إن بعض الركاب كانوا على سطحها“.

وأفاد طبيب يدعى منظور زاهر: ”استلمنا 20 جثة وأكثر من 40 مصابا في مستشفى منطقة خوزدار“، مضيفا أن حالة عشرة على الأقل خطرة، مما قد يعني ارتفاع عدد الوفيات.

وقال بشير أحمد نائب مفوض الشرطة في المنطقة إن الضحايا من إقليم السند وكانوا في طريق العودة بعد حضور احتفال ديني خاص بأحد الأولياء، موضحا أن جميع المتوفين ذكور.