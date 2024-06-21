عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي لخيام النازحين جنوبي غزة

شفق نيوز/ استهدف القصف الإسرائيلي، يوم الجمعة، خيام الفلسطينيين النازحين في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة وأسفر عن سقوط 24 قتيلاً و50 جريحاً.

وذكر مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة أن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة تجاه خيام النازحين في منطقة مواصي مدينة رفح".

واعتلت دبابة إسرائيلية، تلة رملية قرب الحي السعودي غربي مدينة رفح، وأطلقت القذيفة، قبل أن تطلق قذيفة أخرى بعد أن تجمع النازحون في تلك المنطقة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى ميداني قريب يتبع للجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث لا مستشفيات حكومية أو أهلية تعمل في مدينة رفح، بعد أن خرجت جميعها من الخدمة بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في المدينة منذ نحو شهر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تقدمه تجاه مناطق الشمال الغربي لمدينة رفح، بعد أن وسع توغله في المنطقة، حيث سيطر على الحي السعودي ومنطقة تل السلطان.