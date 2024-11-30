عشرات القتلى والجرحى بغارات سورية- روسية على المعارضة المسلحة في حلب

شفق نيوز/ قتل أكثر من 15 شخصاً وأصيب العشرات، يوم السبت، بضربات لطيران سوري- روسي عند دوار الباسل في مدينة حلب، التي سيطرت عليها مجاميع مسلحة معارضة.

ومنذ صباح اليوم شنت مقاتلات روسية وسورية غارات على مقاتلي معارضة تمركزوا في مواقع في ضاحية بمدينة حلب سيطروا عليها يوم الجمعة.

واستهدف القصف أيضا بلدات وقرى سيطرت عليها قوات معارضة في اجتياح مباغت من معقلهم.

وبلغت حصيلة القتلى من العسكريين والمدنيين في عملية أطلقتها المعارضة المسلحة ليومها الرابع في ريفي إدلب وحلب، إلى أكثر من 340 شخصاً.