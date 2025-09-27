عشرات القتلى والجرحى بتدافع خلال تجمع انتخابي في الهند (فيديو)

شفق نيوز- نيودلهي

أفادت السلطات الصحية في الهند، مساء السبت، بقتل 36 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين في حادث تدافع وقع خلال تجمع انتخابي لنجم السينما الذي انتقل إلى العمل السياسي جوزيف فيجاي، جنوبي البلاد.

وقال وزير الصحة في ولاية تاميل نادو، ما سوبراهمانيان، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الضحايا توفوا قبل وصولهم إلى المستشفى، مضيفا أن المصابين، وعددهم يزيد على 50، في حالة مستقرة.

وكان فيجاي يخاطب الحاضرين خلال تجمع في إقليم كارور، حين عمت الفوضى وأجبرته على وقف إلقاء خطابه.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن قسماً كبيراً من الحشد الذي أراد إلقاء نظرة خاطفة على فيجاي، اندفع نحو الحواجز التي تحوط المسرح، مما أدى إلى تدافع مميت.

وقال رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، في بيان إن الحادث "محزن للغاية. مشاعري مع العائلات التي فقدت أحباءها. أتمنى أن يتحلوا بالقوة في هذا الوقت العصيب".

وتتكرر حوادث التدافع المميتة في مناسبات تشارك فيها جموع في الهند، مثل المهرجانات الدينية.

وأدى تدافع في مهرجان كومبه ميلا الديني في كانون الثاني/ يناير الفائت إلى مقتل 30 شخصاً وإصابة آخرين.

وفي تموز/ يوليو 2024، لقي 121 شخصاً مصرعهم خلال تجمع ديني هندوسي في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد.

30+ died in stampede during Joseph Vijay's political rally in Tamil Nadu.And this shameless continued his speech even after the ambulance arrived.#KarurStampede #Karur #TVKVijay pic.twitter.com/v5QdrlTfbY — INDIAN (@hindus47) September 27, 2025

Heartbreaking scenes at KarurAt least 36 deadThis is the second devastating stampede this yearFirst at RCB Celebrations in BengaluruAnd now at Vijay's Political RallyOm Shanti to the deceased🙏🙏 pic.twitter.com/6SRFn0U3nR — Sensei Kraken Zero (@YearOfTheKraken) September 27, 2025