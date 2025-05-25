عشرات القتلى والجرحى بتبادل للقصف بين روسيا وأوكرانيا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام غربية، يوم الأحد، بمقتل واصابة العشرات بهجمات روسية بالمسيرات في أوكرانيا، فيما قالت روسيا إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت أو دمرت نحو 100 مسيرة أوكرانية، منها بعض المسيرات التي كانت تحاول استهداف العاصمة موسكو.

وفي كييف، أودت ضربات روسية بحياة 7 أشخاص خلال الليل، بحسب ما أفاد مسؤولون، في إطار قصف متبادل بين كييف وموسكو يتزامن مع عملية كبيرة لتبادل الأسرى، وقُتل 4 أشخاص في منطقة خملنيتسكي في غرب أوكرانيا و3 في كييف التي تعرّضت للقصف لليلة الثانية على التوالي.

وكان مسؤول أوكراني قد أفاد، أن ضربات روسية قتلت 3 أشخاص في العاصمة كييف ليلا، وفي وقت سابق، قال مسؤولون أوكرانيون إن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا في هجمات روسية بمسيرات خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها.

وفي الليلة السابقة، أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بعد هجمات روسية بمسيرات على كييف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تم تسجيل 250 هجوما بمسيرات وغارات جوية بـ 14 صاروخا باليستيا.

على الجانب الآخر، قالت روسيا إنها تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في وقت مبكر اليوم الأحد، مضيفة أنه جرى اعتراض أو تدمير نحو 100 منها بعضها كان يستهدف العاصمة موسكو.

وذكرت وزارة الدفاع أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت أو دمرت 95 طائرة مسيرة خلال 4 ساعات فقط، شمل ذلك اثنتين كانتا تتجهان نحو موسكو، لكن معظم الطائرات كانت تحلق فوق مناطق وسط وجنوب البلاد.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية "أنه تم تدمير 30 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و20 مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، و17 فوق منطقة كورسك، و16 فوق أوريول، و5 فوق مقاطعة كالوغا، و4 فوق منطقة تولا، كما سقطت طائرتان أخريتان فوق أراضي مقاطعة موسكو وواحدة فوق شبه جزيرة القرم".

وتسبب نشاط الطائرات المسيرة في إغلاق 3 مطارات في موسكو لبعض الوقت، ومنذ يوم الأربعاء، 21 مايو، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 107 طائرات مسيرة أوكرانية حاولت الاقتراب من أجواء العاصمة الروسية.