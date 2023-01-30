عشرات القتلى والجرحى بانفجار في مسجد بمدينة بيشاور بباكستان

شفق نيوز/ قتل وأصيب العشرات، بهجوم انتحاري داخل مسجد كان به عدد كبير من المصلين في مدينة بيشاور الباكستانية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول في الشرطة الباكستانية يدعى سيكاندار خان قوله إن "انفجارا وقع في مسجد كان به عدد كبير من المصلين في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد اليوم الاثنين".

وأضاف المسؤول، "انهار جزء من المبنى ويعتقد أن الكثيرين تحت الأنقاض".

وأوردت وكالة "رويترز" عن مسؤول في مستشفى تأكيده مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في الانفجار.

بدوره قال متحدث باسم المستشفى الرئيسي في بيشاور محمد اسيم خان "تلقينا عددا من الجثث. إنه وضع طوارئ"، مضيفا لوكالة "فرانس برس" أن 39 جريحا على الأقل وصلوا المستشفى حتى الآن.

ووقع الانفجار أثناء صلاة العصر في المدينة القريبة من أفغانستان.