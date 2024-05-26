عشرات القتلى والجرحى.. الجيش الإسرائيلي يؤكد قصف مجمع في رفح "ينشط فيه عناصر حماس"

شفق نيوز/ قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه نفذ ضربة على مجمع تابع لحركة (حماس) في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضاف أنه يحقق في الواقعة بعد أنباء ذكرت أن القصف تسبب في اندلاع حريق وإصابة مدنيين.

وتابع بيان الجيش: "قصفت طائرة عسكرية مجمعا لحماس في رفح حيث كان يعمل إرهابيون مهمون بالحركة. نفذت الضربة ضد أهداف مشروعة بموجب القانون الدولي واستخدمت قذائف دقيقة واستندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة أشارت إلى استخدام حماس للمنطقة".

وكان الدفاع المدني في غزة قد قال إن الغارات الإسرائيلية على مركز للنازحين قرب مدينة رفح، أدت إلى مقتل 50 شخصا على الأقل في المنطقة التي نزح إليها 100 ألف شخص.

وأطلقت إسرائيل عملية برية في رفح في أوائل مايو رغم معارضة دولية واسعة النطاق في ظل مخاوف بشأن المدنيين الذين يحتمون في المحافظة.