عشرات القتلى من المسلمين بهجوم مسلح في بوركينا فاسو

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الاثنين، بمقتل العشرات بهجوم على مسجد نفذه مسلحون مجهولون في بوركينا فاسو.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية ومحلية قولها، إن "هجوماً كبيراً استهدف يوم أمس الأحد مسجداً في منطقة ناتيابواني بشرق بوركينا فاسو خلف عشرات القتلى".

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن "المسلّحين هاجموا المسجد عند الساعة الخامسة صباحاً (بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش)؛ ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص".

فيما أفاد أحد السكان بأن "الضحايا جميعهم مسلمون، معظمهم من الرجال الذين تجمّعوا في المسجد للصلاة".